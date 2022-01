Canone Rai, torna l’ipotesi aumento: “Pochi 90 euro, è il più basso in Europa” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Canone Rai è pari a 90 euro l’anno, troppo poco rispetto agli obblighi e alle attività che la Rai è tenuta a svolgere. Lo ha dichiarato l’Ad Carlo Fuortes, dichiarando che ”il “valore unitario” del Canone in Italia “è strutturalmente, come ben noto, il più basso in tutta europa: 90 euro. Una somma distante da quelle degli altri Paesi al punto da rendere quasi irrilevante la compresenza compensativa, per Rai, della fonte integrativa degli introiti costituita dalla raccolta pubblicitaria”. Canone Rai in bolletta, quanto costa Oggi il Canone Rai pesa 9 euro al mese per 10 mesi sui conti dell’elettricità. Di questi 90 euro, la Rai riceve soltanto 74 euro, in quanto lo Stato trattiene una percentuale di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 gennaio 2022) IlRai è pari a 90l’anno, troppo poco rispetto agli obblighi e alle attività che la Rai è tenuta a svolgere. Lo ha dichiarato l’Ad Carlo Fuortes, dichiarando che ”il “valore unitario” delin Italia “è strutturalmente, come ben noto, il piùin tuttapa: 90. Una somma distante da quelle degli altri Paesi al punto da rendere quasi irrilevante la compresenza compensativa, per Rai, della fonte integrativa degli introiti costituita dalla raccolta pubblicitaria”.Rai in bolletta, quanto costa Oggi ilRai pesa 9al mese per 10 mesi sui conti dell’elettricità. Di questi 90, la Rai riceve soltanto 74, in quanto lo Stato trattiene una percentuale di ...

Advertising

Corriere : Canone Rai, l’ad Fuortes: «Pochi 90 euro, è il più basso in Europa» - AlexBazzaro : Archetipo dell’ untore e bugie. Oggi qualcuno sosteneva che 90 euro di canone Rai fossero pochi. Anche per frasi co… - ColorsSounds : RT @Apndp: (premessa: non ho bevuto l'acqua miracolosa Sant'Anche, la foto è del 2009, ma l'espressione è #Evergreen) Come detto oggi a .@v… - alebenetti58 : RT @scenarieconomic: Come cancellare il canone RAI dalla bolletta dell’Energia Elettrica - _DrCommodore : L'AD Fuortes sul canone Rai '90€ cifra troppo bassa' - -