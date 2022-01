Camion si ribalta sul GRA, chiusa corsia marcia lenta: lunghe code (Di venerdì 21 gennaio 2022) Incidente stanotte sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma che ha coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro, autonomo, è avvenuto intorno alle 2.30 ma le operazioni di recupero sono andate avanti fino a stamattina. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, la Polizia Stradale. Mezzo pesante si ribalta sul GRA: chiusa corsia marcia lenta, la rimozione dura ore Il Camion, per cause ancora da accertare, ha perso improvvisamente il controllo finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. E’ successo all’altezza del km 53+000 in interna tra le uscite per la Laurentina e la Pontina. Le operazioni di rimozione sono andate avanti fino a questa mattina con i pendolari che hanno dovuto fare i conti con forti rallentamenti. Traffico in smaltimento, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Incidente stanotte sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma che ha coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro, autonomo, è avvenuto intorno alle 2.30 ma le operazioni di recupero sono andate avanti fino a stamattina. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, la Polizia Stradale. Mezzo pesante sisul GRA:, la rimozione dura ore Il, per cause ancora da accertare, ha perso improvvisamente il controllo finendo perrsi sulla carreggiata. E’ successo all’altezza del km 53+000 in interna tra le uscite per la Laurentina e la Pontina. Le operazioni di rimozione sono andate avanti fino a questa mattina con i pendolari che hanno dovuto fare i conti con forti ralmenti. Traffico in smaltimento, ...

