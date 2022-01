Calciomercato Juventus | Gatti più vicino Ma la concorrenza non molla

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il Frosinone avrebbe fissato il prezzo per la cessione del difensore, che è nel mirino della: le ultime sulè uno dei nomi in orbitaper la difesa del futuro. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, il Frosinone avrebbe fissato il prezzo per la cessione del suo difensore. Il club, ciociaro, militante in Serie B vorrebbe almeno 10 milioni per farlo partire. I bianconeri al momento in vantaggio, ma occhio a Torino e Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.