Australian Open 2022: Sonego fuori al terzo turno, passa Kecmanovic in quattro set (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si arresta al terzo turno la corsa di Lorenzo Sonego agli Australian Open 2022. Il tennista piemontese si è arreso in quattro set a Miomir Kecmanovic, uscendo sconfitto dopo tre ore e 24 minuti di gioco. 6-4 6-7(8) 6-2 7-5 il punteggio dell’incontro, che ha visto l’azzurro lottare come al solito ma purtroppo non è bastato. Prima volta in carriera nella seconda settimana di uno slam per Kecmanovic, che ora attende il vincente del match Monfils-Garin. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV CRONACA – Primo set subito in salita per Sonego, che cede il servizio nel terzo gioco e nel turno di battuta ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si arresta alla corsa di Lorenzoagli. Il tennista piemontese si è arreso inset a Miomir, uscendo sconfitto dopo tre ore e 24 minuti di gioco. 6-4 6-7(8) 6-2 7-5 il punteggio dell’incontro, che ha visto l’azzurro lottare come al solito ma purtroppo non è bastato. Prima volta in carriera nella seconda settimana di uno slam per, che ora attende il vincente del match Monfils-Garin. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV CRONACA – Primo set subito in salita per, che cede il servizio nelgioco e neldi battuta ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER AL TERZO TURNO Battuto Johnson in tre set (6-2, 6-4, 6-3) #SkySport… - Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - Mariann46409026 : RT @cris_cersei: Intanto agli Australian Open cacciano via i sani ma fanno giocare i contagiati ??????? - sportface2016 : #AO2022: #Sonego fuori al terzo turno, passa #Kecmanovic in quattro set -