Anziana cade su pista da sci e perde i sensi, salvata con ossigeno dai soccorritori di Chiesa in Valmalenco (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – salvata con l’ossigeno dai soccorritori una donna di 68 anni caduta sulla neve compatta di una pista da sci. Era lunedì scorso quando la segnalazione è arrivata ai soccorsi che, giunti sul posto con la motoslitta, hanno trovato la donna sdraiata al centro della pista da sci con battito cardiaco e respiro irregolari. La signora è stata salvata con l’ossigeno dai soccorritori che hanno poi avvisato il 118. Con l’aiuto della maschera per la ventilazione polmonare, la donna ha iniziato a riprendere conoscenza a tratti, nonostante l’ematoma sul viso e le evidenti amnesie sulla dinamica dell’accaduto. Per questo è stata trasportata con l’elicottero all’Ospedale di Sondrio dove, oltre al trauma cranico, le hanno diagnosticato la frattura della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) –con l’daiuna donna di 68 anni caduta sulla neve compatta di unada sci. Era lunedì scorso quando la segnalazione è arrivata ai soccorsi che, giunti sul posto con la motoslitta, hanno trovato la donna sdraiata al centro dellada sci con battito cardiaco e respiro irregolari. La signora è statacon l’daiche hanno poi avvisato il 118. Con l’aiuto della maschera per la ventilazione polmonare, la donna ha iniziato a riprendere conoscenza a tratti, nonostante l’ematoma sul viso e le evidenti amnesie sulla dinamica dell’accaduto. Per questo è stata trasportata con l’elicottero all’Ospedale di Sondrio dove, oltre al trauma cranico, le hanno diagnosticato la frattura della ...

Advertising

fisco24_info : Anziana cade su pista da sci e perde i sensi, salvata con ossigeno dai soccorritori di Chiesa in Valmalenco: (Adnkr… - italiaserait : Anziana cade su pista da sci e perde i sensi, salvata con ossigeno dai soccorritori di Chiesa in Valmalenco - sulsitodisimone : Anziana cade su pista da sci e perde i sensi, salvata con ossigeno dai soccorritori di Chiesa in Valmalenco… - irpiniatimes1 : Anziana donna cade in casa, intervengono i Vigili del Fuoco - occhio_notizie : Anziana cade in casa e non riesce a muoversi in Campania: ricovero d'urgenza | -