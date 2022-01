Alessia Marcuzzi non tornerà in televisione: decisione definitiva! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alessia Marcuzzi ha deciso che non tornerà in televisione, niente Mediaset. La conduttrice ha preso una posizione molto netta contro le voci. Nelle ultime ore si vociferava del ritorno della Marcuzzi al timone di nuovi programmi Mediaset, ma così non è. La conduttrice è molto amata dal pubblico, che sente la mancanza di una figura come lei nei programmi di punta della tv italiana. Alessia MarcuzziIl ritorno in Mediaset e il perdono da parte dei piani alti. Questa la notizia circolata nelle ultime ore e smentita direttamente dalla Marcuzzi. Oltre venticinque nella rete televisiva milanese, all’attivo ha la conduzione dei principali reality (e non solo) della nostra tv: Grande Fratello, L’isola dei Famosi, Temptation Island, Le Iene e ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha deciso che nonin, niente Mediaset. La conduttrice ha preso una posizione molto netta contro le voci. Nelle ultime ore si vociferava del ritorno dellaal timone di nuovi programmi Mediaset, ma così non è. La conduttrice è molto amata dal pubblico, che sente la mancanza di una figura come lei nei programmi di punta della tv italiana.Il ritorno in Mediaset e il perdono da parte dei piani alti. Questa la notizia circolata nelle ultime ore e smentita direttamente dalla. Oltre venticinque nella rete televisiva milanese, all’attivo ha la conduzione dei principali reality (e non solo) della nostra tv: Grande Fratello, L’isola dei Famosi, Temptation Island, Le Iene e ...

