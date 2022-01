Al via la seconda edizione del bando Bonus Lazio KM0. Come partecipare (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – Al via la seconda edizione del bando Bonus Lazio KM0. A presentarne il contenuto questa mattina, al Museo della cucina di Roma, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti insieme all’Assessora regionale all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, Enrica Onorati, e all’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli. Presenti in sala la chef stellata Iside De Cesare e i rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo imprenditoriale. “La nuova edizione del bando Bonus Lazio km0 a favore della filiera agroalimentare regionale – ha dichiarato il presidente Zingaretti – è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – Al via ladelKM0. A presentarne il contenuto questa mattina, al Museo della cucina di Roma, il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti insieme all’Assessora regionale all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, Enrica Onorati, e all’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli. Presenti in sala la chef stellata Iside De Cesare e i rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo imprenditoriale. “La nuovadelkm0 a favore della filiera agroalimentare regionale – ha dichiarato il presidente Zingaretti – è ...

wellness_free : RT @NWGEnergia: ??Non c'è via d'uscita ?? Seconda la @IEA, la domanda di petrolio salirà già quest'anno fino a superare i livelli pre-pand… - LavoroLazio_com : Zingaretti: '10 milioni euro per nuova edizione Bonus Lazio KM0. Bando online dal 7 febbraio' Al via la seconda edi… - Silvia_Fancy : la svampita dice visto che sia eda che serkan lavoreranno ad art life e non dall hotel allora art life sara la seco… - MilleVoci : Seconda Vera - Sarebbe bello - da MilleVoci 2009 © - aniaufficiale : Al via dal 24 gennaio il percorso per l'elezione del nuovo #PresidenteDellaRepubblica. Quando e come avviene l'ele… -