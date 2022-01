WindTre è Top Employer Italia 2022

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA –è tra le aziende certificate Top. Per il quarto anno consecutivo, l’operatore di tlc guidato da Jeffrey Hedberg ottiene il riconoscimento ufficiale conferito alle eccellenze nelle politiche e strategie HR e nella loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro. La Certificazione Tops viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La ricerca copre 6 macroaree in ambito Risorse Umane, esamina e analizza in profondità 20 diversi topics e rispettive Best Practices, tra cui People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well – being, Diversity & Inclusion e molti altri. «Siamo orgogliosi di esserci ...