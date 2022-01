Tommaso Zorzi parla di Soleil Sorge: “Se fossi stato con lei al GF Vip probabilmente mi avrebbero espulso!” – VIDEO (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tommaso Zorzi, con la solita sincerità che lo contraddistingue, ospite del format “Casa mia” condotto da Roberta Termali (mamma di Andrea Zenga), ha parlato di Soleil Sorge, la concorrente più controversa di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi parla di Soleil Sorge: “probabilmente mi avrebbero espulso!” La cosa che più mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 gennaio 2022), con la solita sincerità che lo contraddistingue, ospite del format “Casa mia” condotto da Roberta Termali (mamma di Andrea Zenga), hato di, la concorrente più controversa di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.di: “mi” La cosa che più mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

realtimetvit : Le queen sono pronte a raccontare il loro percorso a #DragRaceItalia aiutate dalle domande puntuali e taglienti di… - realtimetvit : Hello Hello Hello ?? Qui si inizia a fare sul serio! ???? Domani non perdete la seconda puntata di #DragRaceItalia, al… - Adri68873216 : RT @milly_955: TOMMASO ZORZI IO TI AMO TI VENERO, SEI IL MIO DIO #TZVIP #GFVIP #JERÙ - Chiara200212 : RT @milly_955: TOMMASO ZORZI IO TI AMO TI VENERO, SEI IL MIO DIO #TZVIP #GFVIP #JERÙ - byoursidespos : RT @pzzskA: Ciao @tommaso_zorzi ti hanno candidato a Presidente della Repubblica, come ci si sente? #tzvip -