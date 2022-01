Terremoto Calabria, paura ma nessun danno (Di giovedì 20 gennaio 2022) paura in Calabria, dove una scossa di Terremoto, questa mattina, è stata avvertita distintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina. Il sisma, di magnitudo 4.3, ha avuto il suo epicentro nella zona del vibonese, mentre la profondità, stimata l’Istituto nazionale di geofisica, è stata di dieci chilometri. Tanta la paura nei Comuni dove il sisma è stato avvertito, ma non si registrano danni. Sono stati fatti evacuare uffici e scuole interessate. Gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti e le operazioni di evacuazione si sono svolte in modo ordinato. Molte le persone scese in strada spaventate dal sisma. L’aula bunker di Lamezia, dove si sta celebrando il processo “Rinascita Scott” alle cosche di ‘ndrangheta, è stata fatta evacuare e l’udienza è stata ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022)in, dove una scossa di, questa mattina, è stata avvertita distintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina. Il sisma, di magnitudo 4.3, ha avuto il suo epicentro nella zona del vibonese, mentre la profondità, stimata l’Istituto nazionale di geofisica, è stata di dieci chilometri. Tanta lanei Comuni dove il sisma è stato avvertito, ma non si registrano danni. Sono stati fatti evacuare uffici e scuole interessate. Gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti e le operazioni di evacuazione si sono svolte in modo ordinato. Molte le persone scese in strada spaventate dal sisma. L’aula bunker di Lamezia, dove si sta celebrando il processo “Rinascita Scott” alle cosche di ‘ndrangheta, è stata fatta evacuare e l’udienza è stata ...

