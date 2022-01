Telecamere in tutto il condominio per spacciare indisturbati (Di giovedì 20 gennaio 2022) I carabinieri hanno eluso il sistema di video-sorveglianza abusivo che gli spacciatori avevano installato intorno ad un condominio di Caivano (Napoli) Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) I carabinieri hanno eluso il sistema di video-sorveglianza abusivo che gli spacciatori avevano installato intorno ad undi Caivano (Napoli)

Ultime Notizie dalla rete : Telecamere tutto Telecamere in tutto il condominio per spacciare indisturbati Un'azione disperata ma che si è rivelata del tutto inutile. Per loro sfortuna, infatti, le bustine contenenti le sostanze stupefacenti sono state raccolte da altri militari che poco prima avevano ...

Fogne nella zona Crocifisso, l'attesa dura 10 anni. Arriva "Striscia la notizia" Tutto fermo. E gravi i disagi per loro , alcuni costretti a chiamare imprese e ditte autospurgo e a ...Canale 5 e si conoscerà anche la risposta che il primo cittadino avrà dato davanti alle telecamere ...

Simone Baroni, ex ballerino di «Amici» e coreografo: «Mi gridavano fr...o. Ho denunciato l’aggresione per tutelare tutti» Simone Baroni, 27 anni, coreografo ed ex concorrente di «Amici» di Maria De Filippi, vittima di un pestaggio omofobo, avvenuto nella serata del 15 gennaio, in un bar nel quartiere San Giovanni in Late ...

