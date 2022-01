Stefano e il suo “Bambino 23”: “Servono forza e aiuti concreti per vincere la Bestia di Brando” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Stefano e il figlio Brando, colpito da una mutazione genetica della sindrome di West CAMK2B. Sembra una password, un mezzo codice fiscale, un nickname impronunciabile. E invece è il nome di una rara forma di mutazione genetica che si manifesta nei primi mesi di vita con la comparsa di crisi epilettiche. Una mutazione che ha colpito ventitré bambini in tutto il mondo, uno solo in Italia. Lui si chiama Brando, occhi profondamente scuri, riccioli neri, la fotocopia del fratello maggiore Alessandro se non fosse per la Bestia che a sei mesi ha preso possesso del suo corpo, della sua vita, della sua famiglia.Stefano Buttafuoco è un nome noto nel mondo del pugilato ed è un giornalista del servizio pubblico, autore del libro Il Bambino 23, la storia e i Sogni di Brando e de ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 20 gennaio 2022)e il figlio, colpito da una mutazione genetica della sindrome di West CAMK2B. Sembra una password, un mezzo codice fiscale, un nickname impronunciabile. E invece è il nome di una rara forma di mutazione genetica che si manifesta nei primi mesi di vita con la comparsa di crisi epilettiche. Una mutazione che ha colpito ventitré bambini in tutto il mondo, uno solo in Italia. Lui si chiama, occhi profondamente scuri, riccioli neri, la fotocopia del fratello maggiore Alessandro se non fosse per lache a sei mesi ha preso possesso del suo corpo, della sua vita, della sua famiglia.Buttafuoco è un nome noto nel mondo del pugilato ed è un giornalista del servizio pubblico, autore del libro Il23, la storia e i Sogni die de ...

ilriformista : Il Movimento 5 Stelle e Di Stefano sono passati da oppositori del gasdotto Tap in Puglia a promuovere addirittura i… - Luce_news : Stefano e il suo “Bambino 23”: “Servono forza e aiuti concreti per vincere la Bestia di Brando” - elbauscia : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Sensi? Se l'è meritata Stefano. Non ha avuto tanto spazio ma si è allenato nel migliore dei modi. Sappiamo delle… - andreavent3 : RT @BausciaCafe: STEFANO SENSI! IL MIGLIORE IN CAMPO METTE IL SUO AUTOGRAFO D'AUTORE SU UNA PARTITA MAIUSCOLA! IL GRAFFIO DEL FENOMENO! - Damiano__89 : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Sensi? Se l'è meritata Stefano. Non ha avuto tanto spazio ma si è allenato nel migliore dei modi. Sappiamo delle… -