Serie C, si torna in campo: il comunicato ufficiale (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Serie C è pronta a tornare in campo dopo lo stop forzato dovuto al Covid. Il comunicato ufficiale della Lega Pro «Si ricomincia a giocare. Il “maledetto” covid-19 ci fa soffrire ancora facendoci pagare un prezzo pesante in termini di dolore e di sofferenza economica, ma la Lega Pro, per fortuna, ha una squadra di medici sociali, coordinata dal nostro Consulente dott. Francesco Braconaro, che ci conferisce professionalità e competenza. A tal fine andrebbe riconosciuta pienamente la loro funzione all’interno delle norme federali. Il dato maggiormente positivo, fornito dal nostro Osservatorio, dice il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, è quello che vede, tra i calciatori ed i gruppi squadra di Serie C, raggiungere il 99,6 per cento di soggetti che hanno iniziato o ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) LaC è pronta are indopo lo stop forzato dovuto al Covid. Ildella Lega Pro «Si ricomincia a giocare. Il “maledetto” covid-19 ci fa soffrire ancora facendoci pagare un prezzo pesante in termini di dolore e di sofferenza economica, ma la Lega Pro, per fortuna, ha una squadra di medici sociali, coordinata dal nostro Consulente dott. Francesco Braconaro, che ci conferisce professionalità e competenza. A tal fine andrebbe riconosciuta pienamente la loro funzione all’interno delle norme federali. Il dato maggiormente positivo, fornito dal nostro Osservatorio, dice il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, è quello che vede, tra i calciatori ed i gruppi squadra diC, raggiungere il 99,6 per cento di soggetti che hanno iniziato o ...

