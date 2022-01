Sanremo 2022, Gianni Morandi spoilera la canzone: salvato da Fedez (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il cantante si racconta in vista di Sanremo tra imprevisti e divertimento. Scopriamo come si sta preparando Gianni Morandi al palco dell’Ariston. Gianni Morandi ritorna a Sanremo, la notizia ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il cantante si racconta in vista ditra imprevisti e divertimento. Scopriamo come si sta preparandoal palco dell’Ariston.ritorna a, la notizia ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - Radio105 : Lauraaaaaaa sììììì #Sanremo @LauraPausini #LauraPausini - IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - tommydeevee : Festival di Sanremo: Laura Pausini super ospite della seconda serata - SMSNEWSOFFICIAL : SANREMO 2022: AL VIA IL TOTOFESTIVAL. SECONDO SISAL MATCHPOINT FAVORITI MAHMOOD E BLANCO -