Reggio Calabria, il “Comitato 10 Febbraio” chiede l’intitolazione della scalinata in località via II Settembre ai Martiri delle Foibe (Di giovedì 20 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

TgLa7 : #Terremoto magnitudo 4.3 avvertito in tutta la #Calabria. Epicentro fra Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e… - Agenzia_Ansa : #Terremoto in Calabria, conseguenze stop ferrovie a livello nazionale. Bloccati a Reggio cinque convogli diretti a Roma. #ANSA - rtl1025 : ?? La serata continua con un bellissimo ricordo di @AmorosoOF Live nel 2011 a Reggio Calabria ??… - Straccia2 : RT @TgrRaiCalabria: Rinviato a giudizio per corruzione ex consigliere regionale Nicola Paris, ex Udc poi gruppo misto, nel processo 'Inter… - rosputeri : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.3 ore 10:19 IT del 20-01-2022, Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia,… -