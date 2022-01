Quirinale, per i positivi Fico chiede al governo un seggio drive in per votare all’esterno della Camera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Quirinale, alla fine il presidente della Camera Roberto Fico si arrende alle pressioni e chiede al governo di far votare i positivi in un drive in all’esterno della Camera. L’esponente M5S dà l’annuncio ai capigruppo di Montecitorio. Ora sta all’esecutivo Draghi fare un passo normativo per consentire di allestire un seggio drive in a via della Missione per grandi elettori positivi o in quarantena. Quirinale, Fico chiede a governo di allestire un seggio drive in per gli elettori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen –, alla fine il presidenteRobertosi arrende alle pressioni ealdi farin unin. L’esponente M5S dà l’annuncio ai capigruppo di Montecitorio. Ora sta all’esecutivo Draghi fare un passo normativo per consentire di allestire unin a viaMissione per grandi elettorio in quarantena.di allestire unin per gli elettori ...

