Preghiera del mattino del 20 Gennaio 2022 | “Concedici di comprendere la Tua opera”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #19gennaio #SPUC2022 Nella Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, Il Patriarca armeno cattolico loda le… - vaticannews_it : #15gennaio Da oggi, ogni sabato alle ore 12.00, la preghiera dell'Angelus e del #Rosario verrà trasmessa dalla… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Presi per mano, uno a uno L’asciutto brano di vangelo odierno è allora lo iato tra la folla e l… - daniele19921 : RT @gaetanostaglian: @MauroLeonardi3 Una preghiera alla madre celeste : immetti nei nostri cuori la conprensione del dramma che costringe u… - real_puie : RT @bordoni_russia: Colloqui formato 'distanziamento sociale' e il momento della preghiera al Cremlino. Due istantanee dalla visita del pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera del

La tenerezza è qualcosa di più grande della logicamondo', ma 'è un modo inaspettato di fare ... mi rivolgo a Lei con la più grande umiltà per domandare un intervento attraverso unain ......è stato caporeparto alle Acciaierie Weissenfels e ha servito gli alpini che con la loro... Ricorda don Alan che per due anni lei e il marito hanno vinto il concorsobalcone fiorito più ...LIVORNO. Domani alle 15.30 al santuario di Montenero si celebra San Sebastiano, patrono delle polizie locali d’Italia. La messa sarà officiata dal vescovo Simone Giusti, allietata dalla corale del cor ...Domani nella Chiesa di Sant’Anna in Vaticano il Cardinal Comastri guiderà la recita mensile del Santo Rosario davanti alla Madonna che scioglie i nodi.