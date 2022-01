Perché 29 anni dopo la sua morte, Audrey Hepburn è ancora l’icona numero uno (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ventinove anni dopo… Nevicava, quel giorno. Me lo ricordo. 20 gennaio 1993, Audrey Hepburn moriva in Svizzera. Aveva 63 anni… A Milano nevicava e alla sottoscritta, sentita la notizia, venne in mente Sciarada. Guardatela qui sotto, nel trailer di quel magnifico thriller-commedia sofisticata, con lei e Cary Grant… All’inizio del film, Audrey è in montagna. È vestita come se andasse a una sfilata sotto la neve, elegantissima come solo lei sapeva essere. Penso sia la scena cinematografica ad alta quota più fashion di sempre. Più di quelle con Claudia Cardinale principessa sulle Dolomiti, in La pantera rosa… Il vero nome di Audrey Hepburn era Audrey Kathleen Ruston: nata a Bruxelles il 4 maggio 1929, è morta a Tolochenaz, in ... Leggi su amica (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ventinove… Nevicava, quel giorno. Me lo ricordo. 20 gennaio 1993,moriva in Svizzera. Aveva 63… A Milano nevicava e alla sottoscritta, sentita la notizia, venne in mente Sciarada. Guardatela qui sotto, nel trailer di quel magnifico thriller-commedia sofisticata, con lei e Cary Grant… All’inizio del film,è in montagna. È vestita come se andasse a una sfilata sotto la neve, elegantissima come solo lei sapeva essere. Penso sia la scena cinematografica ad alta quota più fashion di sempre. Più di quelle con Claudia Cardinale principessa sulle Dolomiti, in La pantera rosa… Il vero nome dieraKathleen Ruston: nata a Bruxelles il 4 maggio 1929, è morta a Tolochenaz, in ...

Advertising

reportrai3 : La strage di Bologna sembra un film di fantascienza perché parla di un tempo pietrificato. I muri di un labirinto.… - AleAntinelli : Ve lo ricordate perché e come si è dimesso nel 2011 vero? Ve li ricordate i fischi i lanci di monetine e i festeggi… - AlexBazzaro : Quanti esseri umani sono morti per colpa di “tachipirina e vigile attesa”? Quanti potevano essere salvati? Perché c… - paol_2911 : Lui è stato mio compagno di classe al liceo, per cinque anni, e non era nemmeno uno dei più matti. Capite perchè so… - flowerfornam : ma vedi te se devo spendere soldi per avere la sua facciona bellissima su una photocard perché in due anni l'ho pullato solo una volta -