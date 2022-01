Pedofilia | 497 vittime di abusi nella diocesi di Monaco Il rapporto | «Errori di Ratzinger in quattro casi»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Città del Vaticano - Le indiscrezioni che circolavano in Germania nei giorni scorsi su presunte negligenze dell'allora cardinale, quando era arcivescovo adi Baviera, a...

Advertising

petergomezblog : Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di negl… - ilriformista : Il report commissionato dalla diocesi di Monaco evidenzia 497 abusi tra il 1945 e il 2019: sotto accusa anche il co… - MediasetTgcom24 : Pedofilia, rapporto Monaco: almeno 497 vittime di abusi nell'arcidiocesi #pedofilia - Surfiniae : RT @petergomezblog: Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di negligen… - bb91687509 : RT @ilriformista: Il report commissionato dalla diocesi di Monaco evidenzia 497 abusi tra il 1945 e il 2019: sotto accusa anche il comporta… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia 497

Sarebberole persone che avrebbero subito danni in seguito ad abusi su minori nella diocesi di Monaco. Il ...di Essen a quella di Monaco proprio perché accusato in quella di provenienza diLa crisi della"non può essere separata dalla via della riforma della Chiesa": così il cardinale Reinhard ... La commissione ha accertatocasi di abuso sessuale compiuto da 261 persone (173 ...Mondo - Nella città bavarese è stato reso noto il rapporto effettuato da una commissione di legali sulla governance della diocesi negli ultimi 70 anni. L'allora cardinale Ratzinger, futuro Benedetto ...Compare anche il nome di Josef Ratzinger nel rapporto sull’occultamento dei casi di pedofilia nell'arcidiocesi di Monaco . Il Papa emerito ...