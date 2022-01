Morto Camillo Milli | l’addio a 92 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) È, storico caratterista impegnato per sei decenni al cinema, al teatro e in televisione. Aveva 92. Nato a Milano nel 1929, mosse i primi passi sul palcoscenico del Piccolo Teatro sotto la direzione di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Specializzatosi nel repertorio di Carlo Goldoni, lavorò a lungo con Luigi Squarzina e Dario Fo. Dopo piccole parti in film come ‘Ragazze d’oggi’ di Luigi Zampa (1955), ‘Le bambole’ di Mauro Bolognini (1965), ‘Il caso Mattei’ di Francesco Rosi (1972), ‘Vogliamo i colonnelli’ di Mario Monicelli (1973), trovò un suo spazio sul grande schermo interpretando ruoli di prelati: ‘In nome del Papa Re’ di Luigi Magni (1977), ‘Il marchese del Grillo’, di Monicelli (1981), ‘In nome del popolo sovrano’ di Magni (1990) fino ad ‘Habemus Papam’ di ...