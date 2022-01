"Molto strano, oggi c'è il vaccino ma...": Massimo Giletti, una inquietante verità su siero e pandemia | Video (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un monologo tutto all'attacco, quello con cui Massimo Giletti ha aperto la puntata di Non è l'Arena in onda su La7 mercoledì 19 gennaio. Un monologo tutto sull'emergenza Covid, sui numeri che non tornano, sul vaccino. Un monologo che si conclude con un duro attacco a Roberto Speranza, il ministro della Sanità da sempre nel mirino del conduttore. Un monologo in cui Giletti, soprattutto, insiste sui rischi economici che corre il nostro Paese. "Il 30 gennaio di due anni fa uscì la notizia: due turisti cinesi hanno portato il Covid a Roma. Anche noi avevamo fatto ironia su quel che accadeva - premette Massimo Giletti -. oggi, circa un centinaio di settimane dopo, sembra che il tempo si sia congelato: siamo ancora qui a puntare i riflettori su quello che viviamo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un monologo tutto all'attacco, quello con cuiha aperto la puntata di Non è l'Arena in onda su La7 mercoledì 19 gennaio. Un monologo tutto sull'emergenza Covid, sui numeri che non tornano, sul. Un monologo che si conclude con un duro attacco a Roberto Speranza, il ministro della Sanità da sempre nel mirino del conduttore. Un monologo in cui, soprattutto, insiste sui rischi economici che corre il nostro Paese. "Il 30 gennaio di due anni fa uscì la notizia: due turisti cinesi hanno portato il Covid a Roma. Anche noi avevamo fatto ironia su quel che accadeva - premette-., circa un centinaio di settimane dopo, sembra che il tempo si sia congelato: siamo ancora qui a puntare i riflettori su quello che viviamo, ...

