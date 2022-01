Masterchef 11 stasera in tv: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 20 gennaio 2022) Riprende la sfida degli aspiranti chef nella cucina di Masterchef. Questa sera, giovedì 20 gennaio a partire dalle ore 21.15, andranno in onda due nuovi episodi dell’edizione numero 11 della competizione culinaria più famosa al mondo, giudicata dagli chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. La sfida andrà in onda stasera in prima serata su Sky Uno (canale 108), e sarà visibile in streaming anche su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Riprende la sfida degli aspiranti chef nella cucina di. Questa sera, giovedì 20 gennaio a partire dalle ore 21.15, andranno in onda due nuovi episodi dell’edizione numero 11 della competizione culinaria più famosa al mondo, giudicata dagli chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. La sfida andrà in ondain prima serata su Sky Uno (108), e sarà visibile inanche su Sky Go. SportFace.

Advertising

_misspigrizia : Stasera Italia's got talent e domani masterchef perché a me di studiare per l'esame di lunedì purtroppo non interessa - G_AmongTheStars : Stasera niente Broadchurch perché ho una riunione, domani sera niente Broadchurch perché c'è la partita, giovedì ni… - sonounaformica : @thunderandsea SEH IMPOSSIBILE CHE NON TI INTERESSAVA no io stasera devo recuperare Masterchef poi sinceramente i f… - pandators : non sto seguendo ma mi sembra stiate commentando una puntata di masterchef stasera #jerù - Gianpax1 : Stasera va così..... Tagliata e #Chianti. Il resto è noia. #finoallafine #MasterChef -