LIVE Sinner-Johnson, Australian Open 2022 in DIRETTA: Kovinic e Raducanu al terzo set! A seguire l’azzurro (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.07 Danka Kovinic ed Emma Raducanu volano al terzo set! La britannica vince il secondo parziale per 6 giochi a 4 e riapre la sfida: ritarda ancora l’inizio della sfida tra Jannik Sinner e Steve Johnson. Attualmente sono le 21.10 a Melbourne. 10.10 Danka Kovinic vince il primo parziale contro Emma Raducanu per 6 giochi a 4 in 48 minuti: a seguire l’incontro tra Jannik Sinner e Steve Johnson. 08.45 Si è appena concluso l’ultimo match di sessione diurna tra Stefanos Tsitsipas e Sebastian Baez: il greco ha battuto l’argentino 7-6(1) (5)6-7 6-3 6-4 e vola al terzo turno. Alle 9 italiane scenderanno in campo Danka ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.07 Dankaed Emmavolano alLa britannica vince il secondo parziale per 6 giochi a 4 e riapre la sfida: ritarda ancora l’inizio della sfida tra Jannike Steve. Attualmente sono le 21.10 a Melbourne. 10.10 Dankavince il primo parziale contro Emmaper 6 giochi a 4 in 48 minuti: al’incontro tra Jannike Steve. 08.45 Si è appena concluso l’ultimo match di sessione diurna tra Stefanos Tsitsipas e Sebastian Baez: il greco ha battuto l’argentino 7-6(1) (5)6-7 6-3 6-4 e vola alturno. Alle 9 italiane scenderanno in campo Danka ...

