LIVE Novara-Dukla Liberec 3-0, Champions League volley 2022 in DIRETTA: Chirichella e compagne ad un passo dai quarti! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:25 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:23 Partita di consistenza per le ragazze di Lavarini che, tranne per un piccolo calo d’intensità nel secondo set, hanno sempre amministrato la partita. Oggi non c’è una MVP, tutte le giocatrici sono riuscite a dare il proprio contributo, merito anche di Battistoni ed Hancock, che sono riuscite a servire tutte le attaccanti con regolarità. 21:20 Vittoria importante per Novara, ormai manca solo la matematica per il passaggio ai quarti di finale, ma la situazione è orami quasi di sicurezza. Chirichella e compagne volano a dodici punti in classifica, con 4 vittorie e 0 set persi, la Dynamo Mosca, al momento seconda, è ferma addirittura a ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:25 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:23 Partita di consistenza per le ragazze di Lavarini che, tranne per un piccolo calo d’intensità nel secondo set, hanno sempre amministrato la partita. Oggi non c’è una MVP, tutte le giocatrici sono riuscite a dare il proprio contributo, merito anche di Battistoni ed Hancock, che sono riuscite a servire tutte le attaccanti con regolarità. 21:20 Vittoria importante per, ormai manca solo la matematica per il passaggio ai quarti di finale, ma la situazione è orami quasi di sicurezza.volano a dodici punti in classifica, con 4 vittorie e 0 set persi, la Dynamo Mosca, al momento seconda, è ferma addirittura a ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Novara-Liberec 2-0 (25-12 25-23 8-3): gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA - #Novara-Liberec #(25… - zazoomblog : LIVE Novara-Dukla Liberec 25-12 Champions League volley 2022 in DIRETTA: ragazze di Lavarini sugli scudi nel primo… - zazoomblog : LIVE Novara-Dukla Liberec Champions League volley 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Novara-Dukla… - zazoomblog : LIVE – Casalmaggiore-Novara 0-3 (18-25 20-25 12-25): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Casalmaggiore-Novara 0-1 (18-25 15-22): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Casalmaggiore-Nov… -