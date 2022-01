Inclusione e attenzione verso i dipendenti: JTI Italia si conferma un'eccellenza (Di giovedì 20 gennaio 2022) JTI Italia è Top Employer per il 12esimo anno di fila. Il prestigioso riconoscimento, ottenuto anche a livello globale, conferma l’impegno dell’azienda nel garantire ai propri dipendenti le migliori condizioni di lavoro Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) JTIè Top Employer per il 12esimo anno di fila. Il prestigioso riconoscimento, ottenuto anche a livello globale, conferma l’impegno dell’azienda nel garantire ai proprile migliori condizioni di lavoro

Ultime Notizie dalla rete : Inclusione attenzione L'IIS Carlo Pisacane di Sapri apre le porte ai nuovi alunni ... in particolare in tema di inclusione. Secondo le più recenti rilevazioni statistiche, l'87% dei ... con particolare attenzione ai numerosi progetti in corso e alla didattica laboratoriale dell'Istituto ...

Inclusione e attenzione verso i dipendenti: JTI Italia si conferma un'eccellenza ... il programma di empowerment femminile TOGETHER e l'approccio d'avanguardia all' inclusione delle ... e lanciando numerose iniziative di team building a distanza, con una particolare attenzione allo ...

JTI Italia è Top Employer per il 12esimo anno di fila. Il prestigioso riconoscimento, ottenuto anche a livello globale, conferma l'impegno dell'azienda nel garantire ai propri dipendenti le migliori condizioni di lavoro

Progetto Carcere 2021: a Cremona vince l’inclusione La Uisp della città lombarda ha promosso un torneo a otto squadre all'interno della casa circondariale cittadina. Una sinergia che ha coinvolto la direzione, la Polizia Penitenziaria e la Asd Corona C ...

