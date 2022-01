I calcoli di Francesca Donato che dimostrano (involontariamente) l’efficacia dei vaccini

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Voleva dimostrare che inon hanno contribuiti a ridurre il numero di morti per Covid, ma è finita col far sapere a tutti che dovrebbe tornare il prima possibile tra i banchi di scuola per tornare a studiare la matematica di base:, europarlamentare eletta con la Lega, poi fuoriuscita dal partito dopo la fiducia al governo Draghi, spesso agli onori delle cronache per le sue posizioni complottiste e antiste, su Twitter ha tentato goffamente un’analisi dei dati arrivando ad una conclusione totalmente contraria rispetto all’evidenza: “Ieri, 18/01/2022, con quasi 90% Italiani inoculati:228.123 contagi e 434 morti. Un anno fa, 18/01/2021, senza Pfizer, Moderna ecc: 8.824 contagi e 377 morti. Fine anche della favola che grazie al vaccino abbiamo ridotto i morti”, ha scritto. Ieri, 18/01/2022, ...

