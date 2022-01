Gravina l’ha detto sui playoff: sentito le sue parole? (Di giovedì 20 gennaio 2022) In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha affrontato diverse tematiche. Dal tema Covid a quello legato alle plusvalenze, passando per la Nazionale e la posizione del CT Mancini. A fare particolarmente eco sono state però le sue dichiarazioni a proposito della possibilità di introdurre i playoff in Serie A. “I playoff? E’ il momento di provare. Negli anni Novanta nessuno credeva ai tre punti per la vittoria, e invece ha funzionato. I playoff in Lega Pro e Serie B sono una garanzia di visibilità e successo. Sarebbe un errore non testarli anche in Serie A, salvaguardando comunque il valore del merito sportivo raggiunto in classifica”. parole di apertura dunque, verso una possibile riforma della massima serie italiana. Thomas ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gabrieleha affrontato diverse tematiche. Dal tema Covid a quello legato alle plusvalenze, passando per la Nazionale e la posizione del CT Mancini. A fare particolarmente eco sono state però le sue dichiarazioni a proposito della possibilità di introdurre iin Serie A. “I? E’ il momento di provare. Negli anni Novanta nessuno credeva ai tre punti per la vittoria, e invece ha funzionato. Iin Lega Pro e Serie B sono una garanzia di visibilità e successo. Sarebbe un errore non testarli anche in Serie A, salvaguardando comunque il valore del merito sportivo raggiunto in classifica”.di apertura dunque, verso una possibile riforma della massima serie italiana. Thomas ...

