Gazzetta: il Napoli si sfila dalla corsa per prendere Nandez (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da qualche ora si parla dell’interesse del Napoli per Nandez, centrocampista del Cagliari. Ma il club di De Laurentiis ha già diverse pedine in mediana e, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, si sarebbe sfilato dalla corsa per prenderlo sul mercato. Nandez è uno dei più ambiti, ma al Napoli serve altro. “Che in questa sessione di mercato il centrocampista uruguaiano possa approdare in azzurro – anche se il Cagliari ha aperto all’ipotesi prestito, pur con obbligo di riscatto – appare improbabile. Perché il Napoli è completo, con sei uomini, nel reparto ed eventualmente la richiesta di Spalletti riguarda un regista non un mediano che sa fare anche l’esterno”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da qualche ora si parla dell’interesse delper, centrocampista del Cagliari. Ma il club di De Laurentiis ha già diverse pedine in mediana e, secondo quanto scrive ladello Sport, si sarebbetoper prenderlo sul mercato.è uno dei più ambiti, ma alserve altro. “Che in questa sessione di mercato il centrocampista uruguaiano possa approdare in azzurro – anche se il Cagliari ha aperto all’ipotesi prestito, pur con obbligo di riscatto – appare improbabile. Perché ilè completo, con sei uomini, nel reparto ed eventualmente la richiesta di Spalletti riguarda un regista non un mediano che sa fare anche l’esterno”. L'articolo ilsta.

