È stata eliminata, abbandona per sempre “Amici” 21: brutto colpo per i fan (Di giovedì 20 gennaio 2022) È stata eliminata ad “Amici” 21, deve abbandonare per sempre la scuola: brutto colpo per i fan, era molto amata dal pubblico L’allieva della scuola più famosa d’Italia è stata eliminata. La decisione è arrivata nell’ultima puntata registrata del talent show, che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5. Nessuno si sarebbe aspettato la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Èad “” 21, devere perla scuola:per i fan, era molto amata dal pubblico L’allieva della scuola più famosa d’Italia è. La decisione è arrivata nell’ultima puntata registrata del talent show, che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5. Nessuno si sarebbe aspettato la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ilfratemoro : RT @44xsempre: è da ieri pomeriggio che penso al fatto che rea è stata eliminata mentre albe è ancora lì dentro #Amici21 - raswiftie : RT @tserennamussa: AFFONZO TI PREGO DIMANI DEVI FAR CREDERE A TUTTI CHE JESS SIA STATA ELIMINATA AFFONZO ASCOLTAMI TE LO STO DICENDO DA TRE… - tserennamussa : AFFONZO TI PREGO DIMANI DEVI FAR CREDERE A TUTTI CHE JESS SIA STATA ELIMINATA AFFONZO ASCOLTAMI TE LO STO DICENDO D… - annalumanca : RT @amicii_news: ?? Rea non è stata eliminata dalla produzione questa volta ma direttamente da Rudy per tutte le classifiche passate ?? #Amic… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coppa d’Africa, Algeria eliminata: Spalletti attende il ritorno di Ouna… -