Davide Devenuto non sposa più Serena Rossi | “Mi sentirei a disagio”

Dopo la proposta di nozze avvenuta in diretta tv Davide Devenuto ha svelato perché avrebbe accantonato l'idea di sposare Serena Rossi, madre del suo bambino. Davide Devenuto: le nozze con Serena Rossi Con una romantica proposta avvenuta in diretta tv Davide Devenuto e Serena Rossi avevano fatto sognare i telespettatori e i loro fan che, al momento, dovranno accantonare l'idea di vedere i loro fiori d'arancio. Lo stesso attore ha infatti svelato che lui e l'attrice avrebbero messo da parte l'idea di sposarsi e che lui si sentirebbe a disagio all'idea di indossare l'abito da cerimonia. L'attrice ha recentemente confermato che i ...

