Covid, scoperta l'esca per catturare anche la variante Omicron: si studia un farmaco spray o iniettabiole (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un farmaco capace di catturare e fermare il coronavirus , variante Omicron compresa . E' l'obiettivo del progetto degli scienziati della Northwestern Medicine e dell'Md Anderson Cancer Center dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Uncapace die fermare il coronavirus ,compresa . E' l'obiettivo del progetto degli scienziati della Northwestern Medicine e dell'Md Anderson Cancer Center dell'...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, scoperta una variante genetica che resiste all'infezione grave del virus - MauroLcc1955 : RT @ImolaOggi: Covid, un terzo dei positivi è in ospedale per altre patologie. La positività è stata scoperta dopo il ricovero. https://t.… - nicola_sellitti : RT @marghiadnsal: Italia prima in Europa come numero di #pet pro capite. Con Giovanna Salza (Ca' Zampa) alla scoperta della nuova #petecono… - marghiadnsal : Italia prima in Europa come numero di #pet pro capite. Con Giovanna Salza (Ca' Zampa) alla scoperta della nuova… - HigienistaDenta : RT @flyerLPA: L'incredibile scoperta: il collutorio che sconfigge il Covid-19 The original paper can be downloaded at -