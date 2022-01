Covid, l’Asl Na3 programma le seconde dosi per i bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCosì come avvenuto per le prime somministrazioni, quando fu adottato il metodo degli open day, anche il richiamo anti-Covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni sarà effettuato all’interno degli istituti scolastici. È quanto deciso dall’Asl Napoli 3 Sud in vista dell’inoculazione della seconda dose ai ragazzini che dal 4 al 9 gennaio scorsi hanno ricevuto la prima: l’azienda sanitaria ha infatti ”programmato – come si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa – la somministrazione delle seconde dosi per i bambini della fascia d’età 5-11 anni presso gli stessi istituti scolastici, con le sole eccezioni di Torre Annunziata e Poggiomarino”. Stilato uno specifico calendario che parte il 26 gennaio dal ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCosì come avvenuto per le prime somministrazioni, quando fu adottato il metodo degli open day, anche il richiamo anti-per i bambini di etàtra i 5 e gli 11sarà effettuato all’interno degli istituti scolastici. È quanto deciso dalNapoli 3 Sud in vista dell’inoculazione della seconda dose ai ragazzini che dal 4 al 9 gennaio scorsi hanno ricevuto la prima: l’azienda sanitaria ha infatti ”to – come si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa – la somministrazione delleper i bambini della fascia d’età 5-11presso gli stessi istituti scolastici, con le sole eccezioni di Torre Annunziata e Poggiomarino”. Stilato uno specifico calendario che parte il 26 gennaio dal ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, l'Asl Na3 programma le seconde dosi per i bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni **… - IlTirrenoPrato : ?? COVID E VACCINI: LA MOSSA DISPERATA - Tanti amministratori locali li dipingono sui social network come “piccoli e… - imperianews_it : Pontedassio, l'odissea di una 13enne che ha avuto il covid e non riesce ad avere il green pass, l'appello della fam… - ilGazzettinoves : #Vaccinazione Covid 5-11 anni: l’Asl Napoli 3 Sud pianifica la somministrazione delle seconde dosi - sscalcionapoli1 : Da Salerno lanciano l’allarme: “Con un altro positivo l’Asl blocca la squadra e salta il derby”… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Asl Covid a scuola, a Genova sistema in tilt: “Provvedimenti Asl in ritardo, disagi per i tamponi gratuiti” Il Secolo XIX