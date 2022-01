Chi l’ha visto, Federica Sciarelli torna in onda e si scusa in diretta: “Colpa mia, l’anno non è iniziato nel migliore dei modi” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la pausa delle vacanze natalizie non era ancora tornato in onda Chi l’ha visto, il programma condotto su Rai 3 ogni mercoledì sera da Federica Sciarelli. I fan avevano cominciato a preoccuparsi, domandandosi cosa si celasse dietro a questo misterioso stop. Lo ha rivelato la stessa conduttrice in apertura di puntata, ieri 19 gennaio: “Buonasera a tutti voi e naturalmente vi devo chiedere scusa“, ha esordito Sciarelli. Poi ha spiegato: “scusa per questo slittamento di puntata, Colpa mia. Purtroppo anche io ho avuto il posto di blocco, vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno, però sono tornata e sono cose che capitano ai vivi”. “Con la terza dose è finita presto e allora senza indugi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la pausa delle vacanze natalizie non era ancorato inChi, il programma condotto su Rai 3 ogni mercoledì sera da. I fan avevano cominciato a preoccuparsi, domandandosi cosa si celasse dietro a questo misterioso stop. Lo ha rivelato la stessa conduttrice in apertura di puntata, ieri 19 gennaio: “Buonasera a tutti voi e naturalmente vi devo chiedere“, ha esordito. Poi ha spiegato: “per questo slittamento di puntata,mia. Purtroppo anche io ho avuto il posto di blocco, vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno, però sonota e sono cose che capitano ai vivi”. “Con la terza dose è finita presto e allora senza indugi ...

