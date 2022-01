Cadde per una buca nell’asfalto e rimase paralizzato nel 1987, 700mila euro di risarcimento ai parenti (Di giovedì 20 gennaio 2022) A 32 anni dalla caduta in motorino per una buca stradale e dopo otto differenti gradi di giudizio è arrivato un risarcimento da circa 700mila euro ai familiari di un uomo che il 12 settembre 1987 rimase ferito e paralizzato a Castenaso, in provincia di Bologna, per le conseguenze dell’incidente. L’uomo nel frattempo è morto, nel 2015, per altri motivi, ma nell’ultimo procedimento la Corte di appello, III sezione civile, ha condannato il Comune a pagare i danni agli eredi, assistiti nella causa dall’avvocato Giampiero Barile. La sentenza, arrivata alla fine del 2020, non è stata oggetto di ulteriore ricorso per Cassazione ed è quindi divenuta definitiva: di recente vi è stato l’adempimento alle sue irrevocabili statuizioni. Il motorino finì in terra quando il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) A 32 anni dalla caduta in motorino per unastradale e dopo otto differenti gradi di giudizio è arrivato unda circaai familiari di un uomo che il 12 settembreferito ea Castenaso, in provincia di Bologna, per le conseguenze dell’incidente. L’uomo nel frattempo è morto, nel 2015, per altri motivi, ma nell’ultimo procedimento la Corte di appello, III sezione civile, ha condannato il Comune a pagare i danni agli eredi, assistiti nella causa dall’avvocato Giampiero Barile. La sentenza, arrivata alla fine del 2020, non è stata oggetto di ulteriore ricorso per Cassazione ed è quindi divenuta definitiva: di recente vi è stato l’adempimento alle sue irrevocabili statuizioni. Il motorino finì in terra quando il ...

