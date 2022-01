Barù si dichiara alla concorrente del GF Vip, mi ha fatto entrare nel suo letto: “Amami, io ti amo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Barù continua a spiazzare all'interno della casa del GF Vip e, in queste ultime ore, si è lasciato andare a una "dichiarazione d'amore" inaspettata nei confronti di Valeria Marini. Tra i due ultimi arrivati all'interno del gioco si è venuto a creare un buon feeling, al punto che la scorsa settimana sono stati punzecchiati anche da Alfonso Signorini sul loro rapporto in casa. Questa mattina, Barù si è spinto oltre e, tra il serio e il faceto, si è lasciato andare ad una "dichiarazione" per la showgirl che non ha trattenuto le risate. Nel dettaglio, nascosto sotto una coperta rossa, Barù ha "rapito" Valeria Marini in cucina e al riparo dalle telecamere e dagli occhi indiscreti, si è lasciato andare a questa dichiarazione che non è passata inosservata. "Tu sei stata la prima ad ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 20 gennaio 2022)continua a spiazzare all'interno della casa del GF Vip e, in queste ultime ore, si è lasciato andare a una "zione d'amore" inaspettata nei confronti di Valeria Marini. Tra i due ultimi arrivati all'interno del gioco si è venuto a creare un buon feeling, al punto che la scorsa settimana sono stati punzecchiati anche da Alfonso Signorini sul loro rapporto in casa. Questa mattina,si è spinto oltre e, tra il serio e il faceto, si è lasciato andare ad una "zione" per la showgirl che non ha trattenuto le risate. Nel dettaglio, nascosto sotto una coperta rossa,ha "rapito" Valeria Marini in cucina e al riparo dalle telecamere e dagli occhi indiscreti, si è lasciato andare a questazione che non è passata inosservata. "Tu sei stata la prima ad ...

niceugeexiste : Che poi se a noi è un palo lo è anche per la coppia Soleil-Barù visto che dichiara dall'inizio di non voler fare niente li dentro ??#jeru - viadiqua1 : Qui per ricordarvi che la testa di Baru non è quella che si dichiara apertamente al gioco “scopa, sposa,uccidi” dic… - Vanessa89125464 : CLIP DI BARÙ CHE NEGA L'INTERESSE PER JESS, LEI CHE DICHIARA IL SUO INTERESSE PER LUI ?? COME SEMPRE, BENISSIMO NO?! #jerù - infoitcultura : GF VIP, Barù: ‘sono fluido’. Cosa dichiara a Jessica e perchè si è definito così - Adorata8 : @frances02250159 @cipcipali24 Perché sta troppo vicina a Barú ??????e siccome per loro Barú è un 'deficiente' si fa in… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù dichiara Gf Vip, Barù dichiara di aver nominato Lulù. Ecco la reazione di Jessica Barù, dopo aver negato di aver fatto il nome di Jessica, ha successivamente ammesso di aver nominato Lulù: Jessica non ha reagito in malo modo alla rivelazione di Barù anzi ha sorriso e ha scherzato ...

Barù a ruota libera su Jessica: 'E' acida e non capisce l'ironia' ...le parole che Barù ha rivolto a Jessica, parlando con i due inquilini. Sfortunatamente per lui però, la principessa Selassiè era nei dintorni e ha sentito tutto. Visibilmente dispiaciuta dichiara: ' ...

