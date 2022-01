Auto elettriche - Giovannini | Gli incentivi non hanno senso senza colonnine

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il tema deglialla mobilità elettrica è ormai sempre più caldo e il governo, tramite alcuni suoi esponenti, sta fornendo rassicurazioni. Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni, l'esecutivo sembra intenzionato a privilegiare un approccio molto cnei confronti degli appelli lanciati dal settore. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico, ha ribadito come il tema sia all'attenzione del governo, ma ha sottolineato anche come sia necessario prendere in considerazione altri fattori, tra cui la consistenza della rete di ricarica. Secondo, infatti, glinonun'adeguata predi punti di ricarica. Le misure del Pnrr. Per il ministro, dunque, da ...

La Gazzetta dello Sport

Qual è lo stato della rete di ricarica delle auto elettriche nel nostro Paese? E come si pone rispetto a questo tema un grande costruttore come il gruppo Volkswagen che ha destinato ingenti risorse ai nuovi modelli a batteria? Ecco le opinioni ...

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile è intervenuto sulle richieste avanzate dalla filiera, confermando l'attenzione del governo sul tema, ma esprimendo anche dubbi ...

Enel e A2A hanno siglato un accordo che prevede l'interoperabilità delle colonnine di ricarica per auto elettriche sparse in Italia ...