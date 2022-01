Australian Open 2022, Sostar: “Se Djokovic fosse stato americano non l’avrebbero cacciato” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Se fosse stato americano, Nole avrebbe giocato gli Australian Open”. L’ex pallanuotista jugoslavo Aleksandar Sostar, vincitore di una medaglia d’oro alle olimpiadi di Seul 1988, è stato intervistato da La Repubblica sul caso Djokovic. “Quello che ha dovuto vivere Novak è qualcosa di molto brutto. Non si può trattare nessuno così, non puoi lasciare uno dei migliori sportivi al mondo nell’incertezza per una settimana. Digli subito che non potrà entrare, senza cambiare opinione o dando esenzioni e poi cancellandole. Voglio essere chiaro: lui ha sbagliato. Ha sbagliato a partecipare a eventi pubblici se aveva il Covid: non so se sia vero, l’ho letto come tutti voi. Ma lui ha ammesso di aver sbagliato. Mi domando: è ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Se, Nole avrebbe giocato gli”. L’ex pallanuotista jugoslavo Aleksandar, vincitore di una medaglia d’oro alle olimpiadi di Seul 1988, èintervida La Repubblica sul caso. “Quello che ha dovuto vivere Novak è qualcosa di molto brutto. Non si può trattare nessuno così, non puoi lasciare uno dei migliori sportivi al mondo nell’incertezza per una settimana. Digli subito che non potrà entrare, senza cambiare opinione o dando esenzioni e poi cancellandole. Voglio essere chiaro: lui ha sbagliato. Ha sbagliato a partecipare a eventi pubblici se aveva il Covid: non so se sia vero, l’ho letto come tutti voi. Ma lui ha ammesso di aver sbagliato. Mi domando: è ...

