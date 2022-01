Australian Open 2022, i bookmakers non credono in Camila Giorgi: quote altissime in vista del match con Ashleigh Barty (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo i successi nei primi due turni degli Australian Open 2022, Camila Giorgi affronterà domani la numero 1 al mondo Ashleigh Barty. Sarà sicuramente una sfida molto difficile per l’azzurra, che dovrà giocare una partita davvero perfetta per provare a compiere l’impresa. Finora non c’è mai stata storia nei match tra le due. Barty ha infatti sconfitto Giorgi in tutti e tre i precedenti (due vittorie sono arrivate nel 2017 e una nel 2018). Oltre a ciò, l’Australiana è reduce da alcuni anni di grandi successi, mentre l’italiana ha spesso litigato con la sua discontinuità. Per questa serie di motivi, i bookmakers vedono la tennista di casa assolutamente favorita per la sfida di domani. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo i successi nei primi due turni degliaffronterà domani la numero 1 al mondo. Sarà sicuramente una sfida molto difficile per l’azzurra, che dovrà giocare una partita davvero perfetta per provare a compiere l’impresa. Finora non c’è mai stata storia neitra le due.ha infatti sconfittoin tutti e tre i precedenti (due vittorie sono arrivate nel 2017 e una nel 2018). Oltre a ciò, l’a è reduce da alcuni anni di grandi successi, mentre l’italiana ha spesso litigato con la sua discontinuità. Per questa serie di motivi, ivedono la tennista di casa assolutamente favorita per la sfida di domani. Il ...

