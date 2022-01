ASCOLTITV 19 GENNAIO 2022 | INTER-EMPOLI 17 | 2% | VOLA CHI L’HA VISTO 12% | SINGLE MA NON TROPPO 10 | 8% | IGT 1 | 2% | SOLITI IGNOTI 20 | 9% | STRISCINA 16 | 8% | DANIELE OLTRE IL 19%

(Di giovedì 20 gennaio 2022) ASCOLTI TV 19· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1183 19.91UnoMattina – 1146 18.60Storie Italiane – 1079 19.12Storie Italiane – 1101 16.70È Sempre Mezzogiorno – 1792 15.80Tg1 – 3451 23.29Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1777 11.80Oggi è un Altro Giorno – 1890 14.40Paradiso delle Signore – 2157 18.06Tg1 – 1653 14.11Pres. Vita in Diretta – 2106 17.09Vita in Diretta – 2530 17.51L’Eredità – 3378 19.20L’Eredità – 4941 23.57Tg1 – 5792 24.26– 5374 20.95ma non– 2383 10.80 x x xPorta a Porta – 943 6.57 + 613 8.54 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1175 19.74Mattino 5 News – 1084 17.83Mattino 5 News – 920 16.32Forum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xAmici + ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV GENNAIO

Ascolti TV " Ieri sera, lunedì 17, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con "Non mi lasciare", la nuova fiction di ...e 21.36% #Nonmilasciare 4.312.000 e 19.57% #auditel #pic.... ecco i dati auditel del 152022 . Ascolti C'è posta per te: com'è andata la seconda ... #pic.twitter.com/lU5MbCMqNJ ? CinguettaTV (@CinguettaTV) January 16, 2022 Dati di tutti gli ...Durante la terza puntata di ieri sera di Back to School i concorrenti erano:. Coppa Italia, oggi in tv: chi gioca stasera? Ecco gli ascolti tv di ieri martedì 18 gennaio 2022: chi ha vinto la sfida de ...Ascolti tv 19 gennaio 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...