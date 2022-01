A1, chiuso tratto compreso tra Ponzano Romano e Orte (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Poco prima delle ore 9.30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e Ponzano Romano in direzione Napoli, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 503, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e due veicoli. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda in direzione Napoli. Gli utenti in viaggio sulla A1 e diretti verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Orte, potranno percorrere la Superstrada Orte-Viterbo, poi la S.S.2 Via Cassia in direzione Roma ed ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Poco prima delle ore 9.30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamenteiltrain direzione Napoli, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 503, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e due veicoli. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda in direzione Napoli. Gli utenti in viaggio sulla A1 e diretti verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a, potranno percorrere la Superstrada-Viterbo, poi la S.S.2 Via Cassia in direzione Roma ed ...

Advertising

astralmobilita : AGG] ????? #A1 #FirenzeRoma ??: tratto chiuso tra #Orte e #PonzanoRomano per #incidente al km 503, coinvolto autoart… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma tratto chiuso causa incidente tra A1 Svincolo Orte (Km 492) e Svincolo Ponzano Romano-Soratte (Km… - CCISS_Ministero : A12 Genova-Rosignano tratto chiuso causa trasporto eccezionale tra Svincolo Chiavari (Km 38,3) e A12 Svincolo Rapa… - in_appennino : RT muoversintoscan '??A #Firenze in Via di San Leonardo per lavori di demolizione e ricostruzione di un muro di cint… - LuceverdeRoma : [AGG]??#incidente A1 Roma-Firenze ?TRATTO CHIUSO tra Orte e Ponzano Romano > Roma ?TRAFFICO BLOCCATO tra Magliano S… -