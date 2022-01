Viabilità Fasola Ugl | A Palermo sempre più buche | aumentano i rischi stradali

Leggi su uglsicilia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Come preannunciato il nostro sindacato ha iniziato un’azione di ricognizione aper rilevare tutte lepresenti e che non hanno trovato adeguata soluzione al fine di prevenire incidenti talvolta anche mortali, lo faremo pubblicando volta per volta i pericoli per i cittadini con foto e segnalando al Comune di intervenire ”. Lo ... L'articolo UGL SICILIA.