Ultime Notizie Roma del 19-01-2022 ore 12:10 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio perde quota l’ipotesi della candidatura di Berlusconi al Quirinale mentre si riaffaccia quella di draghi Salvini però mette in guardia i soldi nel PNR sono a prestito anche per questo il premier è complicato da rimuovere oggi incontro tra Conte e speranza Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite a favore della Moby prima svolta nelle indagini per l’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio nella Repubblica Democratica del Congo a quasi un anno dalla guardo in cui perse la vita insieme alla sua scorta Vittorio via Corace l’autista Mustafa Mirandola pulizia del Nord kivu annunciato l’arresto dei presunti assassini del diplomatico CISL 22 febbraio avrebbero voluto rapirlo per chiedere riscatto milione di dollari un assessore del comune ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio perde quota l’ipotesi della candidatura di Berlusconi al Quirinale mentre si riaffaccia quella di draghi Salvini però mette in guardia i soldi nel PNR sono a prestito anche per questo il premier è complicato da rimuovere oggi incontro tra Conte e speranza Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite a favore della Moby prima svolta nelle indagini per l’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio nella Repubblica Democratica del Congo a quasi un anno dalla guardo in cui perse la vita insieme alla sua scorta Vittorio via Corace l’autista Mustafa Mirandola pulizia del Nord kivu annunciato l’arresto dei presunti assassini del diplomatico CISL 22 febbraio avrebbero voluto rapirlo per chiedere riscatto milione di dollari un assessore del comune ...

fanpage : Chi è il No Vax che ha esultato per la morte di David Sassoli e che crede che il decesso è correlato al vaccino - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati. In Italia record di 228.179 casi e 434 morti - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - junews24com : Arthur via dalla Juve? I due nomi di Cherubini per sostituire il brasiliano - - VesuvioLive : Miracolo al Pineta Grande, bimbo prematuro operato di cuore: pesava meno di un chilo -