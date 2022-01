Torre Annunziata, catene, sedie e pali abusivi rimossi dalla strada: multe e denunce (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Torre Annunziata: i Carabinieri hanno rimosso catene, sedie e pali abusivi rimossi dalla strada elevando sanzioni e denunce nel rione Provolera. catene, pali metallici e sedie per affermare un diritto prepotente, abusivo. Una sedia per parcheggiare liberamente, una catena per delimitare il perimetro arbitrariamente acquisito dal marciapiede. Per stendere il bucato, per custodirci le biciclette Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 gennaio 2022): i Carabinieri hanno rimossoelevando sanzioni enel rione Provolera.metallici eper affermare un diritto prepotente, abusivo. Una sedia per parcheggiare liberamente, una catena per delimitare il perimetro arbitrariamente acquisito dal marciapiede. Per stendere il bucato, per custodirci le biciclette

Advertising

cronachecampane : Torre Annunziata, rischi statici: chiuso l'istituto Alfieri, alunni in Dad #alunniindad #cronacanapoli - iISud24 : Torre Annunziata, verifiche statiche all’istituto Alfieri: scuola chiusa per 7 giorni #19gennaio #torreannunziata… - biancacle : RT @mattinodinapoli: Rischi statici, scuola chiusa a Torre Annunziata e alunni in Dad - mattinodinapoli : Rischi statici, scuola chiusa a Torre Annunziata e alunni in Dad - anteprima24 : ** Torre Annunziata, la scuola non è sicura: gli alunni tornano in Dad ** -