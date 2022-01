Tonga, comunicazioni impossibili per almeno un altro mese (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle isole Tonga, devastate da un'eruzione e da uno tsunami. Lo ha detto oggi il ministero ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci vorràunper riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle isole, devastate da un'eruzione e da uno tsunami. Lo ha detto oggi il ministero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle isole… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle isole Tonga… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle isole Tonga… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle isole Tonga… - robertofornezza : RT @Agenzia_Ansa: Ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle isole Tonga… -