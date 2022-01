Serie A, cambia il numero di positivi per bloccare una squadra (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ di 25 giocatori l’indicazione della rosa delle squadre di calcio, sulla quale calcolare la percentuale di giocatori positivi per il nuovo protocollo utilizzato per affrontare l’emergenza Coronavirus. Lo ha stabilito – secondo quanto riportato dall’ANSA – la FIGC. Di conseguenza, stando a questa indicazione, è di nove giocatori positivi il limite che fa scattare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ di 25 giocatori l’indicazione della rosa delle squadre di calcio, sulla quale calcolare la percentuale di giocatoriper il nuovo protocollo utilizzato per affrontare l’emergenza Coronavirus. Lo ha stabilito – secondo quanto riportato dall’ANSA – la FIGC. Di conseguenza, stando a questa indicazione, è di nove giocatoriil limite che fa scattare L'articolo

Gravina: "Troppi stranieri in Serie A, si cambia" Meno stranieri in Serie A, più investimenti nei vivai. E' questa la direzione che il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina vuole intraprendere nei prossimi mesi: 'I numeri non sono confortanti, uno dei miei ...

Gravina: "Troppi stranieri in Serie A, si cambia" Virgilio Sport Serie A: quali sono gli up & down della stagione 2021 – 2022 La stagione di Serie A si sta avviando lentamente oltre la metà del campionato nella fase che precede la parte finale, anche se per i siti di scommesse sportive le quote dettano legge, non sempre le f ...

Calciomercato Sassuolo: cambio di prestito per Lorenzo Giordano Lorenzo Giordano si appresta ad iniziare la quarta esperienza nel calcio dei grandi: dopo Angri e Sorrento della scorsa stagione, a luglio l’ala destra classe 2003 aveva scelto la Polisportiva Santa M ...

