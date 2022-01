Scuole Lombardia, picco di contagi e quarantene Covid in elementari e materne. Record nella fascia 3-5 anni: +80% (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Preoccupano le curve dell’epidemia nella fascia d’età 6-10 anni (+37%) e 3-5 anni. Calano i casi alle Scuole superiori, stabili alle medie. «La campagna vaccinale funziona». In quarantena (e in Dad) 5.415 classi in Lombardia, 67.433 alunni e 3.320 operatori scolastici Leggi su corriere (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Preoccupano le curve dell’epidemiad’età 6-10(+37%) e 3-5. Calano i casi allesuperiori, stabili alle medie. «La campagna vaccinale funziona». In quarantena (e in Dad) 5.415 classi in, 67.433 alunni e 3.320 operatori scolastici

Advertising

LuceverdeMilano : ?? #Scuola #TrasportoPubblico - ATTIVO il servizio straordinario della rete #ATM per la riapertura delle scuole ??… - StalloneSveva : @PBerizzi @OrioliPaolo Provengo da una scuola separata per 'bimbi diversi': la scuola Curiel, una volta a Cinisello… - green_milano : RT @startup_italia: La ricerca svolta durante la seconda ondata epidemica in un campione di scuole elementari della Lombardia. ?? https://t.… - NewsPadania : RT @startup_italia: La ricerca svolta durante la seconda ondata epidemica in un campione di scuole elementari della Lombardia. ?? https://t.… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @SignorErnesto: @MarxKarletto @dianacalibana Ma certo... Questa è la Lombardia. Oh! Chiudono le scuole e i casi esplodono. Riaprono le… -