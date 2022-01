Sassuolo-Cagliari 1-0, decisivo Harroui: Dionisi batte Mazzarri e vola ai quarti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Sassuolo di Dionisi ha battuto il Cagliari di Mazzarri approdando per la prima volta nella storia del club ai quarti di finale della nota competizione Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ildiha battuto ildiapprodando per la prima volta nella storia del club aidi finale della nota competizione

Advertising

sportface2016 : +++#Cagliari, #Cragno e #Deiola positivi al #COVID19 a poche ore dal Sassuolo in Coppa Italia+++ - sportmediaset : Coppa Italia, #SassuoloCagliari 1-0: Harroui regala quarti e Juventus a Dionisi. #SportMediaset… - SassuoloUS : FINALE | #SassuoloCagliari 1?-0? Il Sassuolo batte il Cagliari e si qualifica per la prima volta nella sua storia… - Ansa_ER : Coppa Italia: 1-0 al Cagliari, il Sassuolo ai quarti. Decide il marocchino Harroui, emiliani affronteranno la Juven… - IlModeratoreWeb : Il Sassuolo si regala la Juve in Coppa Italia, Cagliari ko - -