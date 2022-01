Ranking ATP Matteo Berrettini | si infiamma la lotta per il 5° posto in classifica con Nadal e Rublev!

Advertising

SarcasmoRB : E niente, una bella immagine del tennista francese n°63 del ranking ATP che, nel secondo turno degli… - rtl1025 : ?? Lorenzo #Musetti, n.60 del ranking #Atp, è stato eliminato dagli #AustralianOpen2022 di tennis, in corso a… - infoitsport : Ranking ATP, quante posizioni può guadagnare Jannik Sinner. Proiezioni classifica agli Australian Open - infoitsport : Ranking Atp, tutti i movimenti in classifica: Sinner di nuovo top10 - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #AustralianOpen, Fabio #Fognini fuori al primo turno. Il tennista ligure ha perso in tre set (6-1 6-4 6-4) contro l'oland… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking ATP

al 17.01.2022 12 GBR Cameron Norrie 2900 13 ARG Diego Schwartzman 2730 14 CAN Denis Shapovalov 2593 15 RUS Aslan Karatsev 2553 16 AUT Dominic Thiem 2410 17 SUI Roger Federer 2385 18 ESP ...Ad oggi occupa la posizione numero 10 del, ma l'azzurro (come suo solito) vuole restare coi piedi per terra, non facendosi assalire dalla smania di scalare la classifica: 'Non posso dire ...I primi risultati del secondo turno degli Australian Open 2022 di tennis, con la fresca vittoria di Berrettini su Kozlov, che segue quella della notte di Nadal su Hanfmann, hanno già iniziato a far ca ...Tra guadagni e scarti. Gli scostamenti nel ranking ATP sono accompagnati da situazioni cervellotiche che non favoriscono le previsioni o le proiezioni. Nel caso specifico degli Australian Open, chi di ...