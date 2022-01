Quirinale:Conte, bene confronto ampio ma via Berlusconi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "L'incontro è andato bene. Siamo pronti a un'azione forte, a un confronto anche ampio e condiviso. Ovviamente andranno rimosse dal tavolo candidature di parte come quella di Berlusconi". Lo ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "L'incontro è andato. Siamo pronti a un'azione forte, a unanchee condiviso. Ovviamente andranno rimosse dal tavolo candidature di parte come quella di". Lo ha detto ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - Mov5Stelle : La nostra assemblea parlamentare ha dato pieno mandato al presidente Giuseppe Conte con l'obiettivo per il Quirinal… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - RomanatoM : RT @Signorasinasce: #Quirinale , #Conte vede i vertici M5S: ipotesi #LilianaSegre . Solo #Montagnier è rincoglionito a 91 anni????? https… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Letta-Conte-Speranza condividono lo stesso tweet al termine dell'incontro sul Quirinale: 'Serve un presidente autorevole'… -