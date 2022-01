**Musica: Fedez, presidente Codacons rinviato a giudizio** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, per aver "offeso la reputazione" di Fedez e della moglie Chiara Ferragni, dipingendo i due come "ignoranti, delinquenti, approfittatori" e sostenendo, tra le altre cose, che i Ferragnez 'sfruttino' le foto dei loro bambini con le magliette delle griffes che reclamizzano, e che per fare beneficenza il rapper abbia in realtà fatto pubblicità alla Lamborghini. La replica del Codacons non tarda ad arrivare: "Siamo molto preoccupati che davanti al turpiloquio imperante sui social e sui media in generale, la Procura ritenga utile rinviare a giudizio il presidente dell'associazione per affermazioni che sono perfettamente in linea con il compito sociale del Codacons ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - La Procura di Roma haa giudizio ildel, Carlo Rienzi, per aver "offeso la reputazione" die della moglie Chiara Ferragni, dipingendo i due come "ignoranti, delinquenti, approfittatori" e sostenendo, tra le altre cose, che i Ferragnez 'sfruttino' le foto dei loro bambini con le magliette delle griffes che reclamizzano, e che per fare beneficenza il rapper abbia in realtà fatto pubblicità alla Lamborghini. La replica delnon tarda ad arrivare: "Siamo molto preoccupati che davanti al turpiloquio imperante sui social e sui media in generale, la Procura ritenga utile rinviare a giudizio ildell'associazione per affermazioni che sono perfettamente in linea con il compito sociale del...

